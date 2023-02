Eintrittskarten zur 17. Party der Weiberfasnacht am Donnerstag, 16. Februar, 20 Uhr, Eberthalle sind für Kurzentschlossene ab 19 Uhr auch noch an der Abendkasse erhältlich, wie die Marketinggesellschaft Lukom als Veranstalter informiert. Auch an den Vorverkaufsstellen der Region und bei der Tourist-Info können am 16. Februar noch ganztägig Karten erworben werden. Bei der Party treten die Pfälzer Band Grand Malör sowie DJing von TheDJBus mit DJ Carmine auf dem Main-Floor auf, das Set von Mr. Propeller steigt auf einem zweiten Floor im Foyer. Karten an der Abendkasse kosten 23 Euro, im Vorverkauf 21 Euro. Infos im Netz: www.lukom.com/altweiberfasnacht/.