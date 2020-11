Der Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen kann nun doch in der Eberthalle bleiben. Das begrüßen auch CDU und FDP. Vertreter beider Fraktionen kritisieren aber die Kommunikation und das „Hin und Her“ der Stadtspitze.

„Die Eulen kämpfen schon seit Jahren mit einer nicht üppigen finanziellen Ausstattung“, sagt Joannis Chorosis, sportpolitischer Sprecher der CDU-Stadtratsfraktion. Er ergänzt, dass eine Verlagerung des Heimspiel-Betriebs nicht zu stemmen gewesen wäre und vielleicht sogar das Aus für Bundesliga-Handball in Ludwigshafen bedeutet hätte. Daher begrüße die CDU die nun gefundene Lösung. Dennoch bleibe „ein schaler Nachgeschmack“. Erst nach einem „massiven Gegenwind“ aus Gesellschaft und Politik habe sich die Verwaltung Gedanken über alternative Lösungen gemacht. Chorosis kritisiert auch die Kommunikation mit dem Handballverein. „Die Eulen wurden vor vollendete Tatsachen gestellt.“ Die CDU findet es außerdem „bemerkenswert“, dass sich die Sportdezernentin und Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD), die derzeit in Kur ist, nicht zu Wort gemeldet habe.

CDU: Impfzentrum „sehr gut“

Dass in Ludwigshafen ein Impfzentrum eingerichtet werden soll, sei eine sehr gute Nachricht, heißt es von der CDU. Aber: „Bisher haben wir noch keine Angaben über etwaige finanzielle Beteiligungen des Landes bekommen. Das werden wir im Blick behalten“, sagt Joannis Chorosis und ergänzt: „Die Erfahrung aus anderen Ereignissen lehrt uns, dass es nicht selbstverständlich bei der Stadt ankommt.“

FDP: „Kommunikation mit Defiziten“

Auch die FDP äußert in Sachen Eberthalle deutliche Kritik an der Stadt. „Es ist nicht das erste Mal, dass bei weitreichenden Entscheidungen diese und auch die daraus resultierenden Maßnahmen der Stadtspitze in einem Entscheidungs- und Kommunikationsdefizit enden“, sagt der Fraktionsvorsitzende Thomas Schell. Das „Hin und Her“ habe „in der Ludwigshafener Sportwelt, in vielen politischen Parteien und bei den Bürgern, das Gefühl einer unreifen Entscheidungsfindung und einer Kommunikation mit Defiziten erzeugt.“ Schell spricht von „hektischen Reaktionen“.

Der FDP-Politiker hätte sich eine „breit angelegte Debatte in den politischen Ausschüssen“ gewünscht. Dazu seien bei eiligen Entscheidungen auch Dringlichkeitssitzungen möglich. Er verweist außerdem darauf, dass der Aufbau von Messehallen laut Ordnungsdezernent Andreas Schwarz (SPD) Millionen kosten soll und deshalb zunächst verworfen wurde. „Was der Kostenunterschied zu den jetzt angedachten zusätzlichen Messehallen vor der Eberthalle ist, bleibt zumindest gegenwärtig nicht nachvollziehbar.“