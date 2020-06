Voraussichtlich noch bis 31. August bleibt die Eberthalle ein Notquartier für Corona-Patienten. Das sagte ein Stadtsprecher am Dienstag auf Anfrage. „Gegebenenfalls kann die Eberthalle bei Bedarf früher und auch innerhalb weniger Tage geräumt werden“, deutete er an. Als Behelfskrankenhaus für etwa 200 Patienten eingerichtet wurde die Halle Ende März. Behandelt werden musste dort bisher niemand. Knapp eine halbe Million Euro an Kosten haben die Einrichtung, das Material und die Bewachung (allein 200.000 Euro) in den ersten zwei Monaten verschlungen. „Aufgrund der gering steigenden Zahl der Infizierten und der sehr guten Organisation der Kliniken im Großraum Ludwigshafen wurde Ende Mai wertvolles Inventar des Behelfskrankenhauses aus der Halle geholt. Dadurch entfallen die zusätzlichen Bewachungskosten“, sagte der Rathaussprecher zu den weiteren Aufwendungen, ohne konkreter zu werden. „Die Gespräche über die Sondierung einer möglichen gemeinsamen Lösung mehrerer Gebietskörperschaften laufen noch“, so der Stadtsprecher weiter. Nach Bekanntwerden der hohen Kosten hatten einige Stadtratsfraktionen gefordert, infolge rückläufiger Infektionszahlen schnellstmöglich über den Rückbau des Behelfskrankenhauses nachzudenken. Die SPD und ihre Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck verteidigten die Einrichtung eines Notquartiers, weil der Verlauf der Infektionszahlen nicht voraussehbar gewesen sei.