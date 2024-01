Die für Donnerstag, 25. Januar, geplante Show „ABBA – The Concert“ in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen ist abgesagt und um ein ganzes Jahr verschoben worden. Neuer Termin ist Freitag, 31. Januar 2025, 20 Uhr.

Das teilt der Veranstalter Reset Production mit. Ein Grund für die Terminverschiebung wurde nicht genannt. Karten behalten ihre Gültigkeit oder können in Tickets für eine andere Veranstaltung umgetauscht werden.

ABBA überall

Nicht zu verwechseln ist „ABBA – The Concert“ mit „Abbamania The Show“ am Dienstag, 16. April, 20 Uhr, in der SAP-Arena, und „The Show – A Tribute to ABBA“ am Sonntag, 5. Mai, 20 Uhr, in der SAP-Arena. Bereits am Freitag/Samstag, 9. und 10. Februar, 20 Uhr, gastiert im BASF-Feierabendhaus in Ludwigshafen „Thank you for the Music – Die ABBA-Story“ mit Moderator Uwe Hübner.