Als kiffender Papa des Dorfpolizisten Franz Eberhofer hat er nach neun Krimis Kultstatus. Mit seinem Programm „Tagebuch eines Komikers Teil 1“ gastierte er nun im Capitol.

Neckisch bezeichnet Gulp sein Comeback als „Alterstournee“. Doch wenn man den ausgebildeten Tanzpantomimen und Artisten beim Abrocken zu Hits wie „Sex Machine“ von James Brown mit offenem Mund bestaunt, wirkt der langhaarige Akteur eher wie ein junger Hüpfer. Er bleibt auch als Ü-70-Mann ein Bewegungstalent. Gestik ist fester Bestandteil seiner Präsentation. Nach zehn Minuten aber hat er genug. „Das war’s dann mit Tanz-Eisi-Tanz, jetzt wird’s ernst“, verspricht das fleischgewordene Weckenmännle und setzt an zum Wortwitzfeuerwerk mit Hintergedanken. So wundert er sich darüber, dass in einer „Bank Ihres Vertrauens“ alle Kugelschreiber angekettet sind. Dann könne es mit dem Vertrauen des Kreditinstituts nicht weit her sein.

Apropos Geldinstitute, da habe er noch bemerkenswerte Storys aus seinem Leben und plaudert über seine Erfahrungen bei einer gut bezahlten Galavorstellung für „ausgewähltes Publikum“. Das habe aber auf seine Späße ähnlich reagiert wie „150 belegte Semmeln“. Nach 25 Minuten habe er seinen Vortrag mit den Worten „Ihr könnt mich alle kreuzweise“ abgebrochen. Und plötzlich hätten sie gelacht. Bei der Deutschen habe man ihm vor einem Auftritt eine Liste mit Tabuthemen überreicht, darunter die Finanzkrise, Bankchef Josef Ackermann oder Bonuszahlungen. Er habe sich während seiner Darbietung bedankt, „denn auf die Themen wär’ ich ohne die gar nicht gekommen“.

Künstlername ist Zufallsprodukt

So ist er eben, der Werner Eisenrieder. Sein Künstlername übrigens ist ein Zufallsprodukt. Einer aus dem Straßenpublikum habe dem Artisten auf dem Einrad zugerufen: „Jetzt sag uns mal, wie du heißt!“ Eisi war so perplex, dass er nur den kehligen Laut „Gulp“ herausbrachte.

Der Schwabe habe Humor. Müsse er ja auch – bei diesem Dialekt. Aber ob ausgerechnet die Mannheimer darüber lachen sollten? Zum Glück für beide gebe es die Sachsen. Aber das örtliche Publikum sei „brav“, weil es Eintritt gezahlt habe. Wenn er so ins Schwadronieren kommt, wird es bisweilen anstrengend. Detailliert beschreibt er, wie er selbst das Licht der Welt erblickte und legt dann auch noch die geplante, aber nicht geglückte Hausgeburt seines Sohnes nach. Diese Passage sollte ein Kompliment an alle Mütter, das wahre starke Geschlecht, sein. Die Schulzeit an einer katholischen Volksschule einschließlich „Tatzen“ mit dem Lineal und so mancher psychischer Grausamkeit nimmt ebenfalls breiten Raum ein. Wen wundert’s, das Programm heißt ja auch „Tagebuch“.

Witze über gewalttätige Lehrer zünden nicht

Seine Münchner Kindheit und Schulzeit haben ihn nachhaltig traumatisiert – so offen und ungeschminkt wie er über gewalttätige Lehrer und eine unbarmherzige Religionslehrerin lästert. Da ist die Rede von Toilettengängen, die alle drei Stunden angeordnet wurden und von Rohrstöcken, die wegen der Abnutzung wöchentlich zum Preis von 50 Pfennigen neu angeschafft werden. Lustig ist das nicht. Zum Glück schiebt er immer wieder eine Pointe dazwischen und weicht kurz vom chronologischen Weg der Erniedrigungen ab.

Zwangsläufig kommt der notorische Eberhofer-Krimi-Star auch auf Cannabis zu sprechen. Muss er ja, denn er spielte bereits in neun Folgen der Kino-Serie den Gras rauchenden Landwirt. Einmal mehr sprach er sich in seiner Zugabe für die umfassende Legalisierung aus. Eisi Gulp hält die Einwände der Gegner für wenig stichhaltig und weiß von Politikern, die gegen Cannabis wettern, selbst aber nach acht Gläsern Weißbier noch Auto fahren. Im Chiemgau, wo der Komiker lebt, sei Hanf noch bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts flächendeckend angebaut und legal als „gesundes Kraut“ konsumiert worden.