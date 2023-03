Eine Stunde für den Klimaschutz: Zum elften Mal beteiligt sich auch Ludwigshafen an der weltweiten Aktion „Earth Hour“. Am Samstag um 20.30 Uhr sollen auch in der Stadt für eine Stunde die Lichter ausgehen und damit ein Zeichen für mehr Klimaschutz gesetzt werden. Symbolisch ausgeschaltet werden Lichter an städtischen Gebäuden diesmal nicht, da die Stadtverwaltung im Zuge der laufenden Energiesparmaßnahmen bereits seit Monaten auf Außenbeleuchtung verzichtet.

„Die Aktion führt uns vor Augen, welchen Effekt eine Stunde Energiesparen haben kann, und sei es ein noch so kleiner Beitrag, wie zu Hause Lichter oder digitale Geräte vorübergehend auszuschalten“, erklärt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) zur Earth Hour. Gerade in Zeiten der Energiekrise sei jeder geleistete Beitrag bedeutsam. Die Earth Hour, eine globale Klimaschutzaktion der Umweltschutzorganisation WWF, ist 2007 zum ersten Mal ausgerufen worden.

