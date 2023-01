Ein Mann hat am Donnerstagmittag einen E-Scooter vor der Stadtbibliothek in der Bismarckstraße (Mitte) gestohlen. Laut Polizeibericht soll der Dieb gegen 12.45 Uhr das Schloss des Rollers mit einem Bolzenschneider geknackt haben, was von Zeugen beobachtet wurde. Einer der Zeugen filmte die Tat. Der Dieb ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und hat einen Vollbart. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Jogginghose und Sneaker mit orangen Schnürsenkeln der Marke Adidas sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei sucht darüber hinaus den Besitzer des gestohlenen E-Scooters. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.