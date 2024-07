Unbekannte haben am Dienstabend einen E-Scooter von einer Brücke (Spessartstraße) auf die Fahrbahn der B38a geworfen. Die genaue Uhrzeit ist laut Polizei nicht bekannt. Der Vorfall muss sich vor 2.20 Uhr ereignet haben, da zu diesem Zeitpunkt zwei Opel, ein Ford und ein Peugeot auf der B38a in Fahrtrichtung Carlo-Schmid-Brücke fuhren und unterhalb der Brücke das Hindernis übersahen. Die Fahrer überrollten den E-Scooter, der auf dem rechten Fahrstreifen lag. Drei der vier Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Schaden wird auf zirka 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der sichtlich beschädigte E-Scooter wurde anschließend von der Fahrbahn entfernt. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermittelt nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Hinweise: Telefon 0621 174-3310.