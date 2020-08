Die Ludwigshafener Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrfach E-Scooter-Fahrer kontrolliert und vier von ihnen aus dem Verkehr gezogen, weil sie unter Drogeneinfluss unterwegs waren. Die Kontrollen fanden unter anderem in Edigheim und im Hemshof statt. Alle Tests verliefen positiv auf die Substanz THC, die in der Cannabispflanze vorkommt. Die Polizei betont: Bei E-Scootern handele es sich um Kraftfahrzeuge. Eine E-Scooter-Fahrt unter Drogen- oder Alkoholeinfluss sei daher genauso strafbar wie mit einem Auto. Die jetzt kontrollierten E-Scooter-Fahrer müssen wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss mit einer Geldstrafe von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen.