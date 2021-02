Die vielen E-Scooter in Ludwigshafen sorgen weiter für Diskussionen. Jetzt bezeichnet die Linke-Stadtratsfraktion die von der SPD geäußerte Kritik als „scheinheilig und unglaubwürdig“. Holger Scharff, SPD-Stadtrat aus Mundenheim, sieht in den überall abgestellten Elektrorollern eine Unfallgefahr für die Bürger. Zudem blockierten sie viele Wege. Scharff sieht bei der Problemlösung vor allem die Anbieter der Roller in der Pflicht. Bernhard Wadle-Rohe von der Linksfraktion im Stadtrat kann diese Aussagen nicht nachvollziehen: „Die von seiner eigenen Partei gestellte Stadtführung verzichtet freiwillig auf eine durchgreifende Handhabung gegen die Vermüllung des öffentlichen Raums mit herumliegenden E-Scootern, sprich Elektro-Tretrollern.“ Die Stadt hätte bei den Verträgen auf eine verbindliche Regelung achten müssen, wie und wo die Roller hinterlassen werden dürfen. Stattdessen setze die Stadt auf die „freiwillige Entsorgung“ durch die E-Roller-Anbieter. Wadle-Rohe: „Das Ergebnis ist täglich auf Gehwegen und Radwegen sichtbar – in Form wild stehengelassener und herumliegender Roller. Es gebe mittlerweile drei Anbieter in der Stadt mit insgesamt 3000 E-Scootern, ohne dass Stellflächen ausgewiesen worden seien. Daher müsse man sich über das „Chaos-Ergebnis“ nicht wundern, so Wadle-Rohe. Die Stadt sei daher in der Pflicht und müsse Stellflächen ausweisen. Nur so lasse sich das Problem lösen.