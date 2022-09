Am Montag wurde die Polizei gegen 22.45 Uhr wegen des Brands eines E-Scooters in der Mannheimer Helmut-Kohl-Straße alarmiert. Vor Ort wurde ein grüner E-Scooter entdeckt, der durch unbekannte Täter in Brand gesetzt wurde. Im Bereich des Hinterrads wurde der Roller völlig zerstört. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.