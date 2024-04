Der abgeschlossene E-Scooter eines 52-Jährigen ist am Mittwoch gegen 22 Uhr auf der Rückseite der Mannheimer Universität gestohlen worden. Laut Polizei konnte der Mann sein Elektrofahrzeug per Handy orten, sodass der Dieb geschnappt wurde. Der betrunkene 44-Jährige hatte zwar zunächst die Flucht eregriffen, konnte dann aber letztendlich in der Hafenstraße gestellt werden. Der Mann muss sich nun wegen mehrerer Vergehen beziehungsweise Delikte verantworten.