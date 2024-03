Ein E-Scooter ist Unbekannten am Dienstag in der Innenstadt in die Hände gefallen. Wie die Polizei weiter mitteilte, war das Gefährt in der Berliner Straße unfachmännisch an einem Fahrradständer angeschlossen. Zwischen 14 und 16 Uhr kamen Unbekannte unbemerkt an den Scooter heran. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.