Ein E-Scooter-Fahrer ist am Dienstag gegen 13.15 Uhr in der Mannheimer Amselstraße von einem Fahrzeug erfasst und verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr der Autofahrer die Lilienstraße entlang in Richtung Schönau, als der E-Scooter-Fahrer die Straße querte. Der Autofahrer konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der verletzte E-Scooter-Fahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Weitere Details zum Unfallhergang und zu den Verletzungen konnte die Polizei nicht nennen. Die Lilienthalstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.