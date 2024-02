Unter Drogeneinfluss war ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer unterwegs, den die Polizei am Montag gegen 18.15 Uhr in der Rohrlachstraße (Hemshof) kontrollierte. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten zudem eine geringe Menge Marihuana. Laut Polizei wurde dem jungen Mann daraufhin in einer Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss wurde er entlassen. Gegen den 18-Jährigen wurden ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.