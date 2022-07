Einem Radfahrer hat ein 20 Jahre alter E-Scooter-Fahrer am Mittwoch gegen 11.20 Uhr in der Benzstraße (Friesenheim) die Vorfahrt genommen. Der 65-Jährige stürzte und verletzte sich laut Polizei bei der Kollision und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Als die Beamten am Unfallort eintrafen, konnten sie nur noch ein Foto eines Personalausweises entgegennehmen. Für ihre weiteren Ermittlungen bittet die Polizei um Zeugenhinweise an die Inspektion 2, Telefon 0621 963 2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .