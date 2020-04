Die Polizei hat am Ostersonntag einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer in Mundenheim aus dem Verkehr gezogen. Laut Polizeibericht fiel der Mann einer Streife gegen 23.10 Uhr in der Rheingönheimer Straße aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Die Polizisten stoppten den 35-Jährigen und kontrollierten ihn. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 2,19 Promille. Der 35-Jährige konnte nicht mehr deutlich sprechen und schwankte. Die Polizisten nahmen den Rollerfahrer zur Ausnüchterung mit auf die Dienststelle. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Polizei weist darauf hin, dass bei E-Scooter-Fahrern die gleichen Promillegrenzen wie bei Autofahrern gelten. Jugendliche unter 21 Jahren und Fahranfänger in der Probezeit dürften gar keinen Alkohol trinken.