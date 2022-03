Mit fast 2,7 Promille Alkohol im Blut war am Samstag ein 26-Jähriger in der Mannheimer Innenstadt auf einem E-Scooter unterwegs. Kurz vor 6 Uhr kam er auf der Kunststraße mitten auf der Fahrbahn einer Polizeistreife in Schlangenlinien entgegen. Laut Polizei zitterten seine Beine, außerdem stand eine zweite Person auf dem E-Roller. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen wollten, hatte der Fahrer erhebliche Probleme, es zum Stillstand zu bringen. Um nicht mit einem Metallzaun zu kollidieren, mussten der 26-Jährige und sein 25-jähriger Begleiter abspringen. Der Fahrer konnte sich bei der Kontrolle kaum auf den Beinen halten und schwankte stark. Zudem fiel den Beamten dessen lallende Sprache auf. Während der Kontrolle zeigte sich der 26-Jährige wenig einsichtig und fiel durch provokatives und überhebliches Verhalten gegenüber den Polizeibeamten und dem alarmierten Arzt auf. Gegen den 26-Jährigen wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihn erwartet ein saftiges Bußgeld.