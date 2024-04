Ein 25-Jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Freitag gegen 3 Uhr bei einer Polizeikontrolle am Berliner Platz (Mitte) aus dem Verkehr gezogen worden. Er war zuvor in der Roonstraße schlangenlinienfahrend unterwegs. Bei dem jungen Mann wurde deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von 1,49 Promille.