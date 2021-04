Pech für einen E-Scooter-Fahrer in Oggersheim: Am Freitagabend gegen 20.40 Uhr geriet er auf dem Hans-Warsch-Platz in eine Verkehrskontrolle. Eine Überprüfung durch die Polizei ergab, dass gegen den 39-Jährigen ein offener Haftbefehl des Amtsgerichts Bad Dürkheim vorlag. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Marihuana und Amphetamin. Sein Roller war nicht versichert. In dem Rucksack des 39-Jährigen wurden zwei Ecstasy-Pillen und geringe Mengen an Amphetamin entdeckt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Mehrere Strafverfahren

Wegen des Haftbefehls wurde er am Folgetag beim Amtsgericht Ludwigshafen vorgeführt. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und das Pflichtversicherungsgesetz und ein Verfahren wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Drogeneinfluss.