Mit 1,23 Promille Alkohol im Blut ist ein E-Scooter-Fahrer am frühen Sonntag gegen 4.20 Uhr in der Innenstadt erwischt worden. Der 23-Jährige wurde auf dem Berliner Platz kontrolliert. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Versicherungsschutz fehlt

Eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss kommt auf einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer zu. Weil die Versicherungsplakette des Gefährts abgelaufen war, wurde er am Samstag gegen 19.45 Uhr in der Hochfeldstraße (Gartenstadt) kontrolliert. Den fehlenden Versicherungsschutz konnte der Mann nachweisen, er hatte lediglich vergessen, die aktuelle Plakette aufzukleben, so die Polizei.

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Führen eines E-Scooters, in Bezug auf Alkohol und andere Betäubungsmittel, dieselben Vorschriften und Grenzwerte gelten wie für Fahrer andere Kraftfahrzeuge.