Erst ist er mit einem Radfahrer zusammengestoßen, dann hat er auf diesen eingeschlagen: Am Montag kollidierte ein 62-jähriger Fahrradfahrer gegen 16 Uhr frontal mit einem unbekannten E-Scooter-Fahrer in der Brunckstraße (Friesenheim). Der 62-Jährige stürzte laut Polizeibericht dabei zu Boden und verletzte sich. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, drehte nach wenigen Metern aber doch um und kehrte zum Unfallort zurück.

Dort schlug er mit der Faust zweimal ins Gesicht des 62-Jährigen, beleidigte diesen und stahl ihm sein Rad. Das Opfer ließ er verletzt zurück. Der Täter ist zirka 1,80 Meter groß, hat eine muskulöse Statur und ein schmales Gesicht. Er trug er ein weißes T-Shirt und eine helle Hose.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 2, Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.