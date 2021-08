Zwei E-Scooter-Fahrer sind laut Polizei in den frühen Morgenstunden des Sonntags mehrfach in der Innenstadt angegriffen worden. Ermittelt wird gegen einen 29-jährigen Ludwigshafener, unter anderem wegen versuchter Körperverletzung. Er hatte zwei 20-Jährige aus Ludwigshafen ins Visier genommen, die mit ihren Elektrorollern auf dem Berliner Platz an ihm vorbeifuhren.

Beleidigt und Bierflasche geworfen

Zunächst beleidigte der 29-Jährige die Fahrer, dann warf er eine leere Bierflasche nach ihnen. Die Flasche verfehlte ihr Ziel und zersprang am Boden. Dann unternahm der 29-Jährige erfolglos den Versuch, die 20-Jährigen zu schlagen. Ihnen gelang die Flucht. Anhand einer Personenbeschreibung konnte der Täter gestellt und festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung wurden Drogen entdeckt. Da sich der Beschuldigte auch gegenüber den Polizeibeamten aggressiv verhielt, wurde er in Gewahrsam genommen. Gegen ihnen wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.