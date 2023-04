Unbekannte haben am Samstag, 1. April, gegen 21 Uhr einen E-Scooter gestohlen. Nach Angaben der Polizei war der Elektro-Roller mit zwei Schlössern an der Straßenbahnhaltestelle Ludwigshafen-Oppau angeschlossen gewesen. Der Schaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.