Fünf Abstellplätze für E-Roller in Oppau und Edigheim seien viel zu wenig, kritisierte Helge Moritz, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, am Donnerstag im Ortsbeirat Oppau. „Ich würde mir doppelt so viele Flächen wünschen“, reagierte er auf eine entsprechende Antwort der Verwaltung. Zumal eine der Flächen sicherlich im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Oppau in der Nähe der BASF-Werkstore 12 und 13 eingeplant sei, somit auf die beiden Ortsteile nur noch je zwei Abstellflächen entfallen würden.

Das sagt die Verwaltung

Die Verwaltung präsentierte in ihrer Antwort hingegen ein ganz anderes Rechenmodell. Bei einer Kapazität von jeweils sechs Rollern pro legaler Abstellfläche würden deren sechs auf den Bereich Pfingstweide entfallen, drei auf Edigheim und nur zwei auf Oppau. In den nördlichen Stadtteilen sei die Nachfrage nach geteilter Mobilität bislang als eher gering einzustufen, heißt es mit Verweis etwa auf Gartenstadt und einem Bedarf von 21 Flächen oder Friesenheim (16).

Moritz erhofft sich trotzdem auch im Norden mehr legale Flächen, auch wenn dies Einschränkungen für andere Nutzer im öffentlichen Straßenraum bedeute. Ortsvorsteher Frank Meier (SPD) nahm die Anregung auf und bat um eine erneute Prüfung der Bedarfe durch die Verwaltung.

Strategie der Stadt

Hintergrund: Die Stadt hat Ende Juni eine Strategie vorgelegt, wie sie dem Problem wild herumliegender E-Scooter beikommen will. 800 bis 900 E-Roller von drei Anbietern gibt’s derzeit in Ludwigshafen. Stimmt der Stadtrat zu, wovon nach auszugehen ist, dann wird die Verwaltung damit beauftragt, das Konzept umzusetzen. Es sieht auch eine Sondernutzung für E-Tretroller-Vermietsysteme mit entsprechenden Gebühren (etwa orientiert an jenen für Anwohnerparkausweise) sowie klar definierte Abstellflächen vor.