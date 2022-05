Zum Beitrag „Das E-Roller-Mikado muss ein Ende haben“ (5. Mai) bezieht der Ludwigshafener Seniorenrat Stellung – und teilt die darin geäußerte Kritik der CDU. „Die Diskussion bezüglich der E-Roller veranlasst uns, das Zitat ,Besser spät als nie’ zu benutzen“, heißt es in der Stellungnahme. Der Seniorenrat wie auch der Beirat für Menschen mit Behinderungen habe schon mehrfach und frühzeitig auf die sich zunehmend verbreitenden Schwierigkeiten mit diesen neuartigen Fortbewegungsmitteln hingewiesen. „Herumliegende Roller sind für alle eine Gefahr.“ Während sich ein sehender und mobiler Mensch vielleicht noch mit einem Sprung retten könne, sei das für Ältere und Menschen mit Behinderung nicht möglich. „Wir hoffen daher sehr, dass endlich – mit Unterstützung aller Gremien – geeignete Gegenmaßnahmen und ein Weg in die richtige Richtung gefunden werden. Wir bitten die Vertreter der politischen Parteien, die Thematik E-Roller mit in die gesetzgebenden Gremien zu nehmen.“ So dürfte es wohl keine Schwierigkeit bereiten, durch eine entsprechende Software, „Falschparker“ zu ermitteln. Hier seien auch die Hersteller und Anbieter in der Pflicht. Technisch müsse dies machbar sein. Bei Leihrädern habe es diese massiven Probleme nicht gegeben.