Seit fünf Jahren gibt es die mintgrünen E-Leihscooter des Unternehmens Tier Mobility in Ludwigshafen. Seit dem 31. Juli 2019 haben damit rund 60.000 Menschen 800.000 Fahrten unternommen und dabei 1,4 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das teilt die Firma aus Berlin mit, die in über 100 Städten aktiv ist.

Zu den am häufigsten befahrenen Straßen in Ludwigshafen gehören einer Pressemeldung zufolge die Konrad-Adenauer-Brücke, die Havering Allee und die Maxstraße. Rund die Hälfte aller Fahrten mit E-Scootern von Tier finden demnach während des Berufsverkehrs statt. Damit leisteten die Roller einen Beitrag zur Entlastung des Autoverkehrs, betont das Unternehmen. Häufig werde ihre Nutzung mit dem öffentlichen Nahverkehr kombiniert. Rund ein Viertel der Fahrten starteten oder endeten in der Nähe einer Haltestelle. Vor allem in den Außenbezirken werde damit die „letzte Meile“ zurückgelegt.

Wer einen E-Scooter von Tier in seiner Nähe sucht, wird auf der entsprechenden App fündig. Nachdem man den QR-Code am Lenker gescannt hat, kann die Fahrt beginnen. Als Miete werden eine Aktivierungsgebühr von 1,20 Euro sowie 24 Cent pro Minute fällig, bezahlbar etwa per Kreditkarte oder Paypal. Nach der Fahrt muss man ein Foto des abgestellten E-Scooters hochladen. Im Großteil des Stadtgebietes kann die Miete nur in den vorgeschriebenen Parkzonen beendet werden.