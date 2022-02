Die Grünen im Rat sehen Bedarf für öffentliche Ladesäulen für E-Autos in Ludwigshafen. Gerade mit Blick auf den Ausbau von Car-Sharing müsse eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden. Ladepunkte an privaten Carports oder Ladesäulen auf Discounter-Parkplätzen reichten schon jetzt nicht aus, meint Fraktionschef Hans-Uwe Daumann. „Wir müssen die Diskussion führen, wie wir in Ludwigshafen auf E-Mobilität umstellen und einen unverzichtbaren Teil motorisierten Individualverkehrs in das klimaneutrale Mobilitätsangebot integrieren“, so Daumann. Die Grünen reagieren damit auf Verkehrsdezernent Alexander Thewalt (parteilos), der zur RHEINPFALZ sagte, die Stadt strebe den Ausbau der Ladesäulen im öffentlichen Raum nicht an. Sinnvoller seien Lademöglichkeiten am Wohnort, auf der Arbeit, beim Einkaufen oder bei Freizeiteinrichtungen.