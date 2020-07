Ein Elektrofahrrad im Wert von über 3000 Euro ist am Wochenende in Ludwigshafen gestohlen worden. Der 50-jährige Besitzer hatte sein Rad am Samstag um 17 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus abgeschlossen. Als er am Sonntag gegen 10 Uhr zu seinem Zweirad zurückkehrten wollte, bemerkte er den Diebstahl.