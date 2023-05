Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Mannheim und Heidelberg rollen sie bereits nahezu geräuschlos und energiesparend durch die Straßen. Mit Betriebsbeginn am Dienstagmorgen kommen jetzt auch in Ludwigshafen Elektrobusse zum Einsatz. Die Millionen-Investition rechnet sich, ist sich der Betreiber sicher.

Der neue Anspruch ist unübersehbar. „Wir fahren für Sie“, ist auf den Seitenwänden der 15 Solobusse zu lesen. Darunter ist ein Stecker aus einem vollgeladenen Akku-Piktogramm