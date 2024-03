Ein E-Bike und ein E-Scooter sind Einbrechern in die Hände gefallen, die in der Nacht auf Freitag in eine Garage in Oppau eingebrochen haben. Wie die Polizei weiter mitteilte, müssen sie zwischen 2.30 und 5.20 Uhr ein etwa zwei Meter hohes Hoftor überwunden haben, um an ihr Ziel zu gelangen. Die Schadenshöhe wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion unter Telefon 0621 963-2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de.