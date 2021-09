Zu einem Unfall mit einem Auto und einem E-Bike ist es am Mittwoch in der Gartenstadt gekommen. Laut Polizei fuhr ein 62-Jähriger um 11.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Leininger Straße in Richtung Maudacher Straße und wollte in diese rechts abbiegen. Eine 50-Jährige war mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg der Maudacher Straße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. An der Kreuzung stießen beide zusammen. Die 50-Jährige stürzte auf das Auto, verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht.