Ludwigshafen hat einen weiteren öffentlichen Schnellladestandort für Elektroautos, betrieben vom Energieunternehmen EnBW. Dieser steht dem Energieversorger zufolge am DM-Markt in der Knollstraße 16 in Süd. Damit stünden E-Autofahrern acht hochmoderne Ladepunkte mit einer Leistung von bis zu 300 Kilowatt und den gängigen Anschlüssen zur Verfügung. Je nach Aufnahmeleistung des Wagens können Fahrer dort laut EnBW in nur fünf Minuten Strom für 100 Kilometer Reichweite laden. Wie an allen EnBW-Ladepunkten werde auch in Ludwigshafen 100 Prozent Ökostrom genutzt. Der Schnellladestandort stehe in der Nähe zahlreicher Einkaufsmöglichkeiten. Mit über 800 Schnellladestandorten betreibt EnBW nach eigenen Angaben das größte flächendeckende Schnellladenetz in Deutschland. Bis 2025 will EnBW 2500 Schnellladestandorte betreiben. Das seien mehr Standorte als es bei Deutschlands führenden Mineralölunternehmen jeweils Tankstellen gebe.