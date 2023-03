Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1950 in Speyer geborene Bildhauer Thomas Duttenhoefer ist Bildhauer und Grafiker und beides ist er in höchstem Maße. Wie virtuos er in beiden Disziplinen arbeitet, zeigt einmal mehr eine klug eingerichtete Ausstellung im Alten Rathaus Schifferstadt.

25 Zeichnungen und Radierungen sowie sechs kleine Eisen- und Bronzeplastiken sind zwar nur ein kleiner Ausschnitt aus Duttenhoefers Schaffen, aber einer, der den Meister ehrt.

Ein Traum von der