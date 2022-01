Insgesamt zehn Objekte in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis sowie ein weiteres Objekt in Rheinland-Pfalz haben Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg am frühen Mittwochmorgen durchsucht. Zehn Tatverdächtige zwischen 20 und 55 Jahren sollen in Apotheken gefälschte Impfpässe oder -nachweise vorgelegt haben, um so an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Mitarbeiter der betroffenen Apotheken hatten die Polizei informiert, woraufhin Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden. Teilweise fielen die gefälschten Nachweise auch bei Kontrollen auf. Laut Polizei wurden bei den Tatverdächtigen gefälschte Impfausweise, Blankozertifikate für Schnelltests und gefälschte Blankoimpfausweise sowie Handys gefunden und beschlagnahmt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie der speziell eingerichteten Ermittlungsgruppe „Zertifikat“ dauern weiter an. Letztere bearbeitet laut Polizei aktuell mehr als 200 Ermittlungsverfahren für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Die meisten richten sich gegen Einzelpersonen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung und „des Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse“.