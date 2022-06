Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit gefälschten Markenartikeln gehen die Staatsanwaltschaft Mannheim und die Ermittlungseinheit Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Mannheim gegen zwei Männer vor, die in Mannheim gemeldet sind. Mit einem Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Mannheim haben Beamtinnen und Beamte Anfang Juni an die 3000 Kleidungsstücke in Vogelstang sicherstellen können, teilten die Behörden weiter mit. Es bestehe der Verdacht, dass die Beschuldigten insbesondere mit Plagiaten von Oberbekleidung angeblich namhafter Hersteller gehandelt haben sollen. Deren Verkaufswert wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Abteilung für Wirtschaftsstrafsachen dauern an.