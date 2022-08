Ein Mann ist im Stadtteil Süd an einer roten Ampel durch das offene Beifahrerfenster eines Autos geklettert, um den Fahrer anzugreifen. Die Fahrt endete am Kaiserwörthdamm (Mundenheim), wo der 27-jährige Autofahrer stoppte, ausstieg und die Polizei rief. Eine Streife nahm den 49-Jährigen Angreifer fest. Laut Polizeibericht kannten sich die beiden Männer aus Speyer und waren vor der Auseinandersetzung im Wagen wegen Geldschulden in Streit geraten. Der 27-Jährige war vor dem 49-Jährigen geflüchtet, der ihn verfolgte. Als er an einer roten Ampel in der Lagerhausstraße hielt, stieg der Verfolger durch das Fenster des gelben Seat Ibiza. Der Schläger muss sich nun wegen des Vorwurfs eines räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer verantworten. Die Polizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich am Freitag gegen 17 Uhr ereignete. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.