Im Ludwigshafener Impfzentrum wurden bis Mittwoch, 4. August, laut Stadt insgesamt 79.870 Corona-Impfungen verabreicht. Davon waren 43.255 Erst- und 36.615 Zweitimpfungen. Bei Sonderaktionen, bei denen Menschen ohne vorherige Terminvereinbarung kommen konnten, hätten sich bislang rund 1200 Personen impfen lassen, wie ein Stadtsprecher auf Nachfrage mitteilt. Noch bis einschließlich Freitag, 13. August, ist es möglich, sich im Landesimpfzentrum ohne Termin impfen zu lassen. Das gilt neuerdings auch für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren. Laut Stadt konnten alle bislang übriggebliebenen Impfdosen über Sonderaktionen verbraucht werden.

62,1 Prozent erstgeimpft

Die Impfquote in Ludwigshafen liegt Landesangaben zufolge bei 62,1 Prozent für die Erstimpfung und bei 55,7 Prozent für die Zweitimpfung. Diese Zahlen entsprechen dem Stand vom 2. August und beziehen sich auf die Bevölkerung über 18 Jahre, die im Stadtgebiet wohnt (49.032 Erst- und 39.987 Zweitimpfungen).

Impfzentrum bis 30. September

Das Landesimpfzentrum in der Walzmühle soll laut Stadt noch bis zum 30. September dieses Jahres in Betrieb sein und im Anschluss bis Jahresende in einen „Standby-Betrieb“ wechseln. Dazu, was genau das bedeutet, machte die Stadt zunächst keine Angaben. Das Mietverhältnis für das Impfzentrum endet zum 31. Dezember.