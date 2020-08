„Die Zeit des Schiebens ist nun vorbei“, erklärt Bau- und Umweltdezernent Alexander Thewalt (parteilos) mit Blick auf den Durchgang am Berliner Platz. Am 8. Juli war die Passage zwischen dem Stadtteil Süd und dem Berliner Platz freigegeben worden. Allerdings mussten die Radfahrer absteigen und das Rad schieben. Das hat sich nun erledigt, wie die Stadtverwaltung am Mittwochnachmittag mitteilte. Ihren Angaben zufolge sind die Abrissarbeiten an der Pilzhochstraße so weit fortgeschritten, dass „deutlich mehr Raum“ für die Fußgänger und Radfahrer zur Verfügung steht, um zwischen Innenstadt und Stadtteil Süd zu pendeln. Daher existiert seit Mittwoch ein zweiter Durchgang. Diesen können nun die Radfahrer nutzen. Sie müssen daher während ihrer Fahrt auch nicht mehr absteigen. „Nach acht Monaten können die Radfahrer wieder direkt von der Mundenheimer Straße zur Innenstadt fahren“, sagt Thewalt. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte die Öffnung der Trasse im Juli als „ersten Weg zurück in die Normalität“ bezeichnet. Zuvor war ab 22. November die Zufahrt von der Mundenheimer Straße zum Berliner Platz wegen Einsturzgefahr der maroden Hochstraße Süd gesperrt worden. Da das Teilstück am Berliner Platz im Juni abgerissen worden ist, können nach den Aufräumarbeiten nun wieder Durchgänge ermöglicht werden.