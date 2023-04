Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spazierengehen ist angesagter denn je. Eine gute Möglichkeit, um sich mit Freunden an der frischen Luft zu treffen. Wir haben uns auf die Socken gemacht und geben Tipps für Routen in Ludwigshafen. Heute geht’s zu einem sehr idyllischen Fleckchen: ins Rehbachtal, wo Natur und Geschichte locken.

Die Blätter rascheln im Wind, ansonsten ist es an diesem Samstagmorgen im Rehbachtal still. Mucksmäuschenstill. Ich werfe einen Blick in das Dickicht am rechten Wegesrand und bleibe von der