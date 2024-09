Der Zeichner und vielseitig interkulturell aktive Künstler Mehrdad Zaeri und die Fotografin und Autorin Christina Laube bilden seit 2016 das Künstlerduo Sourati und treten speziell in Mannheim mit großen Wandgemälden an Häuserfassaden in Erscheinung. Im Marchivum zeigen sie ihre Arbeit nun in der Ausstellung „Jazz und Fox“.

Da ist beispielsweise „Abschied und Neubeginn“: ein Bild, das eine junge Frau in Reisekleidung mit Koffer zeigt, auf ihrem Kopf eine Katze, im Rucksack ein entwurzeltes Bäumchen,