Opfer von Taschendieben ist am Dienstag ein 80-jähriger Ludwigshafener geworden. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte ihn gegen 19 Uhr in der Schützenstraße (Süd) auf Höhe eines dortigen Supermarktes ein junger Mann zunächst angesprochen und dann unvermittelt den Arm um den Senior gelegt und mit ihm zu tanzen begonnen. Ein weiterer Unbekannter kam dem unfreiwilligen Paar sehr nahe, ehe sich beide Männer wieder zu Fuß entfernten.

Das Opfer bemerkte sofort den Verlust der Geldbörse aus der Hosentasche, konnte die Täter aber nicht mehr aufspüren. Der Haupttäter war nach seinen Angaben 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatte dunkle, kurze Haare. Er trug helle Kleidung, der zweite Mann dunkle.

Zeugenhinweise an die Kriminalpolizei, Telefon 0621 963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen. Trickdiebe seien erfinderisch und schauspielerisch begabt, warnt die Polizei. Wer sich unwohl oder bedrängt fühlt, sei gut beraten, die Polizei, unter der 110 anzurufen. Nähere Infos zu den Tricks von Tätern im Netz unter www.polizei-beratung.de.