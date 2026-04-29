Um leise Wünsche, harte Kämpfe und die Selbstfindung einer Altenpflegerin geht es beim zweiten Premieren-Abend von „Free Dance over Female Tunes“ im Felina-Theater.

Bei aller Gegenwartsbewusstheit huldigt der zweite Premierenabend im Felina-Theater auch der Schönheit des neoklassischen Tanzes. Das ist umso bemerkenswerter, als die Komponistinnen des Abends mit einer Ausnahme junge und sehr junge Zeitgenossen sind. Ihre Musik unterscheidet sich nicht von der männlicher Kollegen und insofern ist es konsequent, dass nicht Weiblichkeit an sich, sondern das enge Ineinandergreifen von Musik und Bewegung Ansatzpunkt sind. Vor fünf Jahren, als Theaterleiter Sascha Koal das Festival konzipierte, schlug der Feminismus hohe Wellen. Die sind abgeflacht, aber die „Female Tunes“ haben an inspirierender Attraktivität ständig zugenommen, nicht zuletzt in der Form männlich-weiblicher Zusammenarbeit.

Zum Beispiel in der Kombination Choreograf-Tänzerin. Zu einer sanften Musik tanzt Hanna Sand ruhig und reduziert in markanten Bewegungen. „This is Home“ nennt Choreograf Cedric Bauer das Stück und hat den Musiktitel „Bells for Her“ (Glocken für sie) von Tori Amos wörtlich genommen. Das Bewegungsvokabular könnte auch ein Tänzer interpretieren. Es hätte dann eine andere Anmutung. Ein männlicher Körper ist anders als ein weiblicher, und im Tanz ist der Körper nun einmal alles.

Stuhl als Eisenbahnabteil

Das Gegenstück aus ähnlichem Geist ist das furiose Solo von Leonardo Cheng, getanzt von Doris Lingenau bis zur körperlichen Verausgabung. „If Only I Could“, so der Titel. Die Unerreichbarkeit des Angestrebten wird quälend sichtbar, vielleicht noch quälender, als sie es bei einem männlichen Interpreten wäre.

Nicht Unerreichbares, sondern Erstrebenswertes gestaltet Sarah Wünsch in ihrem Solo mit Geige (sie ist auch Musikerin) und eigenem Text rund um einen Stuhl: „Das ist kein Stuhl, das ist ein Boot, ein Eisenbahnabteil.“ Ein experimentelles sehr persönliches Stück der leisen Wünsche und poetischen Träume.

Von zwei neoklassischen Duos zum Thema Beziehung kreist das von Veronika Kornová um gegenseitige Augenhöhe und glänzt durch ausgereiften Bewegungsfluss. Bei Erin Phillips und Alessandro Ricci geht es um Innigkeit und Verschmelzung. Die Choreografie wirkt noch etwas schülerhaft, mehr Klassik als Neo – beide kommen von der Mannheimer Akademie des Tanzes. Doch auch für dieses Duo gilt, wie erstaunlich sich klassisches Vokabular mit gegenwärtiger Musik verbindet.

Von der Heim-Insassin erkannt

Christina Liakopoyloy setzt in ihren Choreografien gerne Sprache und Schauspiel ein. Hier ist es eine auch tänzerisch begabte Schauspielerin, die in die Arme einer Tänzerin fällt. „Falling into your arms“ lautet der Titel. Sie mimt eine Altenpflegerin, die von der Wut über ihre Underdog-Existenz zu Selbstfindung und Zufriedenheit gelangt. Denn von einer dementen Heiminsassin, die „nicht einmal mehr ihren eigenen Namen kennt“, wird sie erstmals als Mensch und Individuum wahrgenommen.

Das stärkste Stück des Abends

Ein viertes Duo ist vielleicht das stärkste Stück des Abends. „I am you and he is me“ fragen Alex Huyn und Vladimir Staicu zur Musik der früh verstorbenen Mira Calix. Sie sitzen einander gegenüber auf Stühlen. Sie tragen graue Anzüge und weiße Hemden. Der Gesichtsausdruck ist emotionslos hart und distanziert. Man denkt spontan an Manager und Konkurrenz. Jeder beugt sich vor, beäugt den anderen. Sie erheben sich zu heftigen Läufen, oft dicht über dem Boden, parallel oder gegeneinander. Jeder versucht, den anderen zu übertreffen, beiseite zu schieben, zu verdrängen. Dabei gerät das steife Äußere immer mehr durcheinander. Zuletzt zieht der Eine dem Anderen von hinten das Jackett von den Schultern. Der so Entkleidete verschwindet im Dunkel. Der Sieger sitzt nun lauernd dem leeren Stuhl gegenüber, über dessen Lehne das Jackett hängt.

Versteckspiel mit Paravent

Choreografen lieben Wortspiele. „Limita(c)tion“ nennt Giovanni De Buono sein Stück für vier Tänzerinnen und zwei schwarze Paravents. Es geht um Grenzen und Aktion, die flüchtig sind. Vier gleich gekleidete, ungefähr gleich große Tänzerinnen laufen hin und her, vor und zurück, wobei sie ununterbrochen die Paravents verschieben, hinter ihnen verschwinden und wieder hervorkommen. Lebhaft bewegt, harmonisch, akkurat und schön.

Der in der Frankfurter und Mannheimer freien Tanzszene gleichermaßen verwurzelte Richard Oberscheven wählte Sonaten von Elisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) für ein perfekt neoklassisches Ballett. Es ist, wie oft in seiner Arbeit, Teil eines größeren Projekts. Oberscheven setzt auf das Experimentelle: Cross-over von Bewegung, Sprache und Bild. Nicht so bekannt ist seine neoklassische Seite, die er als integralen Teil seiner Experimentierfreude sieht. Hier nun drei Ballerinen in dunkelgrünen Röckchen über schwarzem Trikot. Ein Fülle von bekannten Schritten, Ports de Bras, Drehungen, Sprüngen, Läufen. Sehr schön anzusehen und jugendfrisch zur alten Musik. Getanzt auf hohem technischen Niveau.

Termine

Für die zweite Vorstellung am Freitag, 1. Mai, 18 Uhr, gibt es Restkarten. Holzbauerstraße 6-8, Karten für 10/15 Euro unter karten@theater-felina.de. Premiere des Abends „Perfect Sequences“ am Mittwoch, 6. Mai, 19 Uhr, und Samstag, 9. Mai, 18 Uhr. Choreographien von Urte Daugirdaite, Catherine Guerin, Sade Mamedova, Miriam Markl, Joelina Rietsche, Katja Visschers, Seung Hwan Lee, Lorenzo Ponteprimo.