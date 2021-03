Eine Anruferin hat am Mittwoch einem 77-jährigen Ludwigshafener einen Gewinn in Höhe von 39.900 Euro versprochen. Der Senior müsste lediglich eine Gebühr von 900 Euro überweisen, um den Gewinn zu erhalten. Der 77-Jährige durchschaute, dass es sich bei dem Anruf um einen Betrugsversuch handelte und beendete das Gespräch. Hinweise zu weiteren Fällen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2773.