Die Irish-Punk-Band Dropkick Murphys aus Boston ist am Samstag, 18. Februar, 19.30 Uhr, zum dritten Mal in der Mannheimer Maimarkthalle zu erleben. Es wird ein langer Abend: Gleich drei Bands und Künstler bestreiten das Vorprogramm. Eröffnet wird es von Punkrock-Troubadour Jesse Ahern, einem Freund und Weggefährten der Murphys. Danach spielen Pennywise aus Kalifornien, die im Mai schon auf dem Zeltfestival zu erleben waren, und die Australier The Rumjacks. Es gibt noch Karten an der Abendkasse.