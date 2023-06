Bedrohungen, Beleidigungen oder gar körperliche Gewalt – für viele Beschäftigte in den Jobcentern und Arbeitsagenturen sowie der Sozialverwaltung gehört dies zum Alltag. „Das können und dürfen wir niemals tolerieren“, erklärte Arbeits- und Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD) bei einem Besuch im Jobcenter Vorderpfalz-Ludwigshafen.

Schweitzer besuchte die Mitarbeiter anlässlich der Aktionstage „Respekt. Bitte!“ der Landesregierung Rheinland-Pfalz für Respekt und Wertschätzung gegenüber Beschäftigten im Öffentlichen Dienst. Der Hintergrund für die Aktion zeigte sich im Gespräch mit der Geschäftsführung und den Beschäftigten des Jobcenters. „Es vergeht leider kein Jahr ohne Hausverbote, das Gewaltpotenzial nimmt weiterhin zu und somit auch die Bedrohungssituationen. Wir nehmen dieses Thema sehr ernst und versuchen mit verschiedenen Maßnahmen unsere Mitarbeitenden bestmöglich zu schützen und zu unterstützen. Denn selbst verbale Attacken hinterlassen ihre Spuren“, berichtete Alexander Hornschuch, operativer Geschäftsführer des Jobcenters.

So sei bereits 2010 das Team „Soforthelfer bei psychischen Belastungen“ gegründet und ins Sicherheitskonzept integriert worden, das nach schwierigen Gesprächen mit Kunden und Bedrohungssituationen aktiv werde. „Oftmals hilft es einfach, mit jemandem über die Situation zu sprechen, sich die Belastung von der Seele zu reden“, erklärte Marion Klingmann, eine von fünf Soforthelfern. Sie verlasse sich dabei auf ihre Intuition, wichtig sei einfach, „dass man mit Kopf und Herz dabei ist, um dem anderen bestmöglich helfen zu können“, erläuterte Klingmann. Während der Tonfall bei einigen Kunden während der Corona-Pandemie schärfer geworden sei, gebe es aber auch wertschätzende Begegnungen. „Wir haben viele Schreiben von Kunden bekommen, die sich bei uns für die Hilfe bedankt haben“, erzählte Georgios Mayer, der im Jobcenter in der Leistungsabteilung arbeitet.

Für Respekt geworben

„Wir wissen, dass viele Kunden eine schwierige Lebensgeschichte haben. Wir sind da und hören auch gerne zu, legen dabei aber Wert auf einen offenen und wertschätzenden Dialog. Beschimpfungen bringen niemandem etwas“, meinte Alexander Hornschuch, der sich bei Minister Schweitzer für den Besuch bedankte.

„Die Mitarbeiter der Arbeits- und Sozialverwaltung helfen denjenigen in unserer Gesellschaft, die am meisten Schutz und Unterstützung brauchen. Dafür haben sie unseren Respekt und unsere Wertschätzung verdient. Mit den Aktionstagen zeigt die Landesregierung, dass sie an der Seite der Beschäftigten steht“, betonte Minister Schweitzer in einer Mitteilung nach dem Besuch.