Noch ist weiter unklar, wer für die Drohungen verantwortlich ist, die am Morgen des 11. Oktober, ein Tag vor Herbstferienbeginn, per „Zettel“ an drei Ludwigshafener Schulen aufgefunden wurden. „Es gibt bisher keine Täterhinweise“, sagte ein Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz auf Anfrage. Ihren Angaben zufolge wertet das Landeskriminalamt (LKA) noch Spuren aus. Das könne noch einige Wochen dauern, so die Polizeisprecherin. Drohungen waren an besagtem Freitag zwischen 6.30 und 7 Uhr am Carl-Bosch-Gymnasium in der Innenstadt (CBG, 1089 Schüler), in der Gräfenauschule (469) sowie in der Goetheschule Nord (436, beide im Hemshof) entdeckt worden. Laut Schulleiter Eric Nykiel wurde am CBG ein Brief mit einer Bombendrohung unter der Eingangstür durchgeschoben. Im größten Gymnasium der Stadt wurde der Unterricht an diesem Tag vorsichtshalber abgesagt, obwohl das LKA relativ früh Entwarnung gegeben hatte. Die Polizei macht zu Details der Drohungen aus ermittlungstaktischen Gründen weiterhin keine Angaben. Am 11. Oktober sicherten mehrere Polizeiwagen die Schuleingänge und klärten bereits eingetroffene Schüler und Eltern über die Lage auf.