Eigentlich sollte jetzt die Krötenwanderung in vollem Gange sein. Aber sie ist es nicht. Es gibt nämlich kaum noch Frösche und Kröten in der Pfalz. Woran das liegt.

Schon 2020 haben Fachleute gewarnt: Es wird eng für Kröten, Frösche und andere Amphibien. Damals war die RHEINPFALZ unterwegs mit den Biologen Petra Jörns und Siegfried Filus. Jörns ist Biotopbeauftragte des Rhein-Pfalz-Kreises, Filus langjähriger Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde bei der Kreisverwaltung sowie 2020 ehrenamtlicher Umweltbeauftragter und Leiter der Schifferstadter Agendagruppe Natur und Grünbereich. Bei einer Ortsbegehung zeigten sie vor sechs Jahren von Menschenhand angelegte Tümpel, die mit Wasser und Uferzonen den Amphibien Lebensräume bieten sollten.

Schon damals waren sowohl natürliche als auch angelegte Tümpel fast oder sogar ganz ausgetrocknet. Der Biologe Joshua Baal hat das Vorkommen der Amphibien im Landkreis untersucht und im Auftrag der Naturschutzbehörden kartiert. Er hat nur zwei Populationen von Laubfröschen bei Schifferstadt gefunden. Der Moorfrosch war noch seltener und kam nur im Osten von Böhl-Iggelheim vor. Eine Gefährdung der Bestände war damals schon akut. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt Baal: „Amphibien werden mehrere Jahre alt, und wenn ihre Vermehrung wegen ausgetrockneter Tümpel einmal ausfällt, verkraften sie das. Wenn das aber mehrmals nacheinander passiert, können ganze Populationen aussterben.“

Der Klimawandel als Hauptproblem

Aktuell haben Filus und Jörns auf RHEINPFALZ-Nachfrage erklärt, dass die Amphibienpopulationen drastisch zurückgegangen seien. Beide empfehlen einen Fachmann, der einen Überblick über die ganze Pfalz und den Zustand der Amphibien habe: Hartmut Schader. Er ist Leiter des Arbeitskreises Herpetofauna der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz. Der 63-Jährige war Landschaftsarchitekt und arbeitet nach eigener Aussage seit fast 50 Jahren im Themenfeld Amphibien.

Ein Krebs aus dem Eckbach bei Großniedesheim. Foto: Bolte

Schuld am drastischen Rückgang der Amphibien sind seiner Ansicht nach mehrere Faktoren, die gleichzeitig wirken und sich teils gegenseitig verstärken. Eine überall wirkendes Problem sei der Klimawandel. Amphibien brauchen zum Laichen das Wasser. Wenn sie entwickelt sind, leben sie aber an Land – und das sollte feucht sein. Doch seit etwa zehn Jahren werde das Klima bei uns wärmer und trockener. Und da vertrocknen alte wie neue Tümpel immer öfter. Können Amphibien ihre Haut nicht feucht halten, sterben sie. So seien schon mehrere Populationen an früher stark belebten Orten ausgestorben.

Ist der Moorfrosch noch zu retten?

In Zahlen bedeute das: „Von der Menge Amphibien des Jahres 2000 gibt es jetzt noch ein Tausendstel“, sagt Schader. Einige damals schon seltene Arten seien kurz vor dem Aussterben. Als Beispiel nennt Schader den Moorfrosch, dessen Bestand er auf 50 in ganz Rheinland-Pfalz schätzt. Selbst Nachzuchten, die die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) mit behördlicher Genehmigung versucht hat, werden die Art nicht retten.

Vom Aussterben bedroht: der Grasfrosch. Foto: Kathy Büscher/oho

Ein gefräßiger Gegner, der Laich, Larven und Molche frisst, ist der Amerikanische Flusskrebs. Das Problem sei in den Rheinauen nicht so extrem wie an kleineren Gewässern. In den Rheinauen verteilt sich die Art auf größere Flächen. Dagegen kann diese invasive Art, die keine natürlichen Feinde hat, kleinere Biotope komplett entvölkern. „Der ist nicht aufzuhalten“, sagt Schader. Der Krebs verbreite sich sehr schnell. Im Raum Speyer sei die Situation bei Erdkröte und Laubfrosch besonders schlimm. Bei ursprünglich häufig anzutreffenden Arten in der Region gibt es seit einiger Zeit Massensterben, die die Populationen bis auf versprengte Reste vernichtet haben.

Warum sterben die Laubfrosch-Kaulquappen?

Laut Schader sei nicht ausgeschlossen, dass sich die Schnakenbekämpfung der KABS negativ auswirke. Dass deren Bekämpfungsmittel, ein Eiweiß des BTI-Bazillus, Erdkrötenlarven bei extremer Dosierung schädige, sei nach seiner Kenntnis erwiesen. Die KABS bestreite das. Der Laubfrosch sei vom Rhein-Pfalz-Kreis bis in die Südpfalz stark verbreitet gewesen. In der Gemarkung Römerberg habe es den größten Laubfroschbestand Deutschlands gegeben. Auch hier gebe es seit einigen Jahren ein rätselhaftes Sterben, bei dem die Kaulquappen nach drei Wochen verbluten. „Es kann sein, dass es dort in drei, vier Jahren keine Laubfrösche mehr gibt“, sagt Schader. Die Ursache sei unbekannt, deshalb gebe es noch keine Gegenmaßnahmen.

Mit Hilfe von Spezialisten will die GNOR Kaulquappen auf bakterielle oder virale Krankheiten untersuchen lassen. „Wenn das aber eine Ursache wäre, können wir auch nichts machen. Wir können keine Frösche impfen“, sagt Schader. Aktuell versucht die GNOR von gesunden Fröschen in abgelegenen Populationen „Sicherheitskopien“ zu machen. Sie sammeln Laich und züchten Frösche, die dann wieder ausgesiedelt werden. Das passiere gerade in den Rheinauen zwischen Ludwigshafen und Worms.

Im Wortsinne ein Riesenproblem: Der Ochsenfrosch

Ein weiteres Problem sei der Ochsenfrosch, der sich im Kreis Germersheim ausbreite. Die Weibchen legen ein Vielfaches an Eiern wie die heimischen Arten. Zudem sondern die Kaulquappen einen Stoff ab, der konkurrierende, also einheimische Arten abtötet, erklärt Schader. Die erwachsenen Tiere sind riesig und ausgesprochen gefräßig. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd versucht seit einigen Jahren, der Plage Herr zu werden. Mit übersichtlichem Erfolg.

Eine Erdkröte. Foto: Kathy Büscher/oho

„Die Hördter Rheinauen sind 100 Gewässer auf 20 Quadratkilometern, da können sie nicht alle erwischen“, sagt Schader. Und es reichen ein paar wenige Tiere, um eine zahlenmäßig starke nächste Generation zu generieren.

Der Ochsenfrosch und die Amerikanischen Krebsarten seien keineswegs über den Atlantik geflogen. Es waren Menschen, die sie in Terrarien und Aquarien gehalten, dann die Lust daran verloren und Tiere ausgesetzt haben. Weil sie keine natürlichen Feinde haben, verbreiten sie sich rasend und fressen und verdrängen einheimische Arten.

„Amphibien werden von vielen Seiten angegriffen“

Waschbären ging es ähnlich, von denen gibt es auch immer mehr. Und sie fressen auch Amphibien, berichtet Schader. Die Störche, die es inzwischen wieder zahlreich in der Pfalz gibt, fressen ebenfalls Amphibien. Das würde nicht ins Gewicht fallen, wäre der Bestand nicht schon so dramatisch reduziert. Elstern und Krähen werden nicht mehr bejagt, Reiher gibt es wieder mehr, die fressen auch Frösche und Kröten. „Die Amphibien werden von so vielen Seiten angegriffen, dass sie kaum eine Chance haben“, sagt Schader.

Die GNOR und weitere Naturschützer versuchen, zusammen mit den Behörden gegenzusteuern. Wirklich etwas bringen würde das Bekämpfen der Invasoren und das Fördern der einheimischen Arten, wenn es im großen Stil stattfände. In der Gegend zwischen Neustadt und Haßloch habe man das versucht und auf etwa 25 Quadratkilometern über 100 Gewässer angelegt und vernetzt. Dort haben Amphibien trotz aller Widrigkeiten noch Chancen.