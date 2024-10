Zwei gleichlautende Drohmails mit Bezug zur Lage in Nahost sind am Dienstag bei der Bliesschule und der Rupprecht-Schule eingegangen. Experten des Landeskriminalamtes analysierten die Schreiben. Sie sind zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich nicht um ernsthafte Drohungen handelte, teilt die Polizei mit. Der Schulbetrieb konnte daher wie geplant durchgeführt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, da Bombendrohungen Straftaten darstellen, die grundsätzlich dazu geeignet sind, eine erhebliche Verunsicherung in der Bevölkerung hervorzurufen, heißt es von der Polizei. Hinzu kommen mögliche Kosten für polizeiliche Einsatzarbeiten. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Drohungen gegen Schulen. Der sensible und wohl überlegte Umgang mit Drohungen dieser Art sei wichtig, betont die Polizei. Erste Maßnahme nach Erhalt einer solchen Drohung sollte es daher immer sein, die Polizei unverzüglich über die Notrufnummer 110 zu alarmieren.