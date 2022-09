Zwei junge Männer haben sich am Freitag um kurz vor 18.30 Uhr in der Ludwigshafener Innenstadt eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Wie die Polizei berichtet, wollten zivile Beamte die beiden einer Personenkontrolle unterziehen. Nachdem sich die Zivilbeamten zu erkennen gaben, flüchteten beide Männer in verschiedene Richtungen. Einen 21-jährigen Mann aus Ludwigshafen holten die Beamten unter der Hochstraße ein und nahmen ihn fest. Zuvor konnten die Polizisten beobachten, wie der Mann auf seiner Flucht eine Tüte mit Marihuana wegwarf. Der zweite Mann flüchtete mit einem Fahrrad und konnte nicht mehr eingeholt werden, aber seine Personalien wurden ermittelt. Der 21-Jährige wurde im Polizeipräsidium erkennungsdienstlich behandelt, anschließend wurde sein Zimmer in der elterlichen Wohnung aufgrund einer richterlichen Anordnung zwecks Auffinden weiterer Betäubungsmittel durchsucht – allerdings ohne Erfolg. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Handels mit Cannabisprodukten eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 963-2122.